Djokovic na 3 uur en 25 minuten ten onder: 'Niveau is er momenteel niet'

De Rus, die in februari verrassend de halve finales op de Australian Open haalde , kraakte de mondiale nummer één in een hoogstaand en meeslepend gevecht van 3 uur en 25 minuten (de langste partij van het seizoen op de ATP Tour tot nu toe) met 7-5, 4-6, 6-4.

In de halve finales van het graveltoernooi in Belgrado heeft Aslan Karatsev voor een daverende verrassing gezorgd door Novak Djokovic te verslaan.

Djokovic blijkt daarentegen nog niet de oude sinds zijn rentree op de tennisbaan. De Serviër ging vorige week op het masterstoernooi in Monte Carlo al in de derde ronde onderuit tegen de Brit Daniel Evans.

In tegenstelling tot Djokovic is het zelfvertrouwen van Rafael Nadal wel groeiende.

De Spanjaard strandde in Monte Carlo nog in de kwartfinales, maar is op het toernooi in Barcelona inmiddels doorgedrongen tot de finale na een zege op Pablo Carreño Busta: 6-3, 6-2.

Nadal speelt in de finale tegen Stefanos Tsitsipas, die afgelopen zondag nog de beste was in Monte Carlo. De Griek versloeg de jonge Italiaan Jannik Sinner: 6-3, 6-3.