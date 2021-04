Bos haalt olympische landenplek voor Nederland in Laser binnen

Duko Bos heeft op het Europese OKT in het Portugese Vilamoura in de Laser-klasse een landenplaats voor Nederland veiliggesteld voor de Olympische Spelen van Tokio. Bos eindigde na twaalf races als elfde en verdiende, net als de Spanjaard Joel Rodríguez (negende), een ticket voor de landen die nog niet zeker waren van olympische deelname.

Bos heeft de nominatie persoonlijk nog niet op zak. Na zijn vijfde plek op het sterk bezette Sail Melbourne in januari van 2020 hoopt Bos nog op een tweede halve nominatie. Daarvoor had hij in Vilamoura bij de beste zeven landen op de geschoonde ranglijst moeten eindigen en dat lukte net niet.