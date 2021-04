Sterke WK-start titelverdedigers Badloe en De Geus

Bij de vrouwen staat Lilian de Geus na drie races op de eerste plaats. Met een tweede, een zevende en een eerste plaats heeft ze tien punten. De Française Charline Picon bezet met elf punten de tweede positie.

Bij de EK van vorige maand in het Portugese Vilamoura werd Badloe kampioen en pakte De Geus zilver. Beiden hopen bij de Olympische Spelen in Tokio goud te pakken op de laatste Spelen in de RS:X. In 2024 wordt de RS:X vervangen door een nieuwe type plank, de windfoil.