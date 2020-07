Tientallen arrestaties in Jeruzalem bij betogingen voor en tegen Netanyahu

In Jeruzalem is gisteravond bij de ambtswoning van premier Netanyahu opnieuw gedemonstreerd door duizenden mensen die zijn aftreden eisen.

Ze vinden dat hij weg moet vanwege de corruptiezaak waarin hij is verwikkeld. Daarnaast is er onvrede over hoe de Israëlische regering de coronacrisis aanpakt. Het land is volgens de betogers niet goed voorbereid op een mogelijke tweede uitbraak.

Tientallen mensen worden door de politie opgepakt: