Zahavi knalt PSV op emotionele dag naar zege, nog geen kampioensduel Ajax

PSV heeft een mogelijk titelfeest van Ajax met minimaal een week uitgesteld. De Eindhovenaren wonnen op eigen veld van Groningen (1-0) en legden de druk in de strijd om plek twee bij AZ, zondag in de Johan Cruijff Arena de tegenstander van de Amsterdammers.

Pas in het laatste halfuur nam PSV afstand van de stugge Groningers, op de avond waarop topscorer aller tijden Willy van der Kuijlen werd herdacht.

De overwinning was een passend slotstuk van de dag waarop PSV op indrukwekkende wijze afscheid nam van zijn clubicoon, maandag op 74-jarige leeftijd overleden. En wat was het mooi dat er juist dit weekend weer eens supporters in de stadions aanwezig mochten zijn, in Eindhoven om samen alle emoties te delen.

Mooi eerbetoon

Eran Zahavi, pas kort in Eindhoven in vergelijking met de ruim zeventien seizoenen die Van der Kuijlen er speelde, had een mooi eerbetoon aan zijn illustere voorganger in petto. Vanaf de penaltystip joeg de Israëliër de bal ongenadig hard de touwen in voor 'Skiete Willy'.

Het was een fase waarin de VAR een hoofdrol voor zich opeiste. Twee keer was de videoscheidsrechter de thuisclub niet gunstig gezind. Toen een voorzet van Denzel Dumfries op de scorende Zahavi achter geweest was. En ook toen Cody Gakpo de marge leek te verdubbelen, maar net buitenspel bleek te staan.