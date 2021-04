Chelsea verslaat West Ham en slaat belangrijke slag in strijd om Champions League

Timo Werner viert zijn treffer tegen West Ham United - AFp

Chelsea heeft in Engeland in de strijd om een Champions League-ticket, waarvoor een top-4-notering vereist is, hele goede zaken gedaan door directe concurrent West Ham United met 1-0 te kloppen. Voor het duel stonden nummer vier Chelsea en nummer vijf West Ham in punten gelijk waardoor het treffen tussen de teams uit Londen extra lading kreeg. Beide ploegen leken aanvankelijk vooral niet te willen verliezen, al was Chelsea iets aanvallender. Veel leverde het niet op, totdat de verguisde spits Timo Werner net voor rust van dichtbij kon intikken. Werner liet na rust de kans op nog een intikker liggen.

Hakim Ziyech in gesprek met coach Thomas Tuchel - Reuters

West Ham moest nu komen en deed dat ook. Het leidde tot een kans voor Jesse Lingard, maar het was te weinig en te laat. Hakim Ziyech mocht als invaller nog twintig minuten meedoen. De oud-Ajacied zag vlak na zijn entree Fabián Balbuena over de schreef gaan waardoor West Ham met tien man verder moest. Daarna was het helemaal bekeken voor de ploeg uit Oost-Londen.

Watford terug op hoogste niveau Watford keert, na één seizoen in het Championship te hebben gespeeld, terug op het hoogste niveau in Engeland. Met een 1-0 zege op Millwall dwongen The Hornets promotie af naar de Premier League. Met nog twee duels te gaan is Watford, waar Haarlemmer en oud-Groningen-speler William Troost-Ekong onder contract staat, zeker van minimaal de tweede plaats in het Championship. Koploper Norwich City was vorige week al zeker van promotie.

Liverpool struikelt verder: Newcastle komt in blessuretijd langszij Liverpool morste eerder op de dag na een knotsgekke slotfase twee punten tegen Newcastle United: 1-1. De Reds staan nu zesde op één punt van West Ham en vier achter Chelsea. Liverpool, met Georginio Wijnaldum als aanvoerder, kwam al na drie minuten op 1-0 via Mohamed Salah, die knap raak schoot uit de draai. De thuisploeg kreeg in het vervolg flink wat kansen op 2-0 en meer, maar Salah, Diogo Jota en vooral Sadio Mané faalden in de afwerking.

Sadio Mané baalt - Pro Shots

Ondertussen toonde de thuisclub zich ondanks een sterk spelende Ozan Kabak defensief ook kwetsbaar en moest doelman Alisson handelend optreden toen Sean Longstaff alleen op hem af kwam. Zelfde spelbeeld na rust Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld: Liverpool verprutste kans op kans, terwijl Newcastle er af en toe gevaarlijk uitkwam. Ook Liverpool-routinier James Milner, die voor de 159ste keer als invaller in het veld kwam in de Premier League-record en daarmee een record neerzette, zag zijn schot door Martin Dubravka gestopt worden.