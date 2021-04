Knappe zege schaker Giri, maar hij blijft tweede tijdens kandidatentoernooi

Anish Giri heeft in de twaalfde ronde van het kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg met de zwarte stukken gewonnen van Fabiano Caruana, de nummer twee van de wereld. De eindzege raakt echter verder uit beeld.

Doordat leider Jan Nepomniasjtsji zijn partij van Wang Hao eveneens won, blijft die een half punt voor. Bovendien versloeg de Rus eerder Giri al in de eerste ronde. Bij een gelijke stand zijn de onderlinge resultaten bepalend. Giri moet dus in de laatste twee ronden een punt meer behalen dan de koploper.

Giri hield op zijn beurt de hoop op de eindzege levend, nadat zijn Amerikaanse opponent Caruana in tijdnood was beland. De partij was lang in evenwicht, maar de Amerikaan ging onder tijdsdruk de mist in. Ook Giri moest daarna nog op zijn tellen passen, maar wikkelde resoluut af naar de overwinning.