Dubbel feest voor De Vries in chaotische E-prix in Valencia

Nyck de Vries viert zijn overwinning in Valencia - Formula E

Mercedes-coureur Nyck de Vries heeft de vierde race om de wereldtitel in de Formule E op zijn naam geschreven. In Valencia passeerde de 26-jarige Fries in de laatste ronde de Portugese Formule E-kampioen António Félix Da Costa, die zonder stroom kwam te zitten. Da Costa was niet de enige die met dat probleem kampte. Als gevolg een regenbui ging de race van start achter de safetycar. Op de natte baan vonden heel wat glijpartijen en botsingen plaats, waardoor de safetycar vaak op de baan moest komen. Zodoende kwamen heel wat coureurs in de slotfase in de problemen omdat de batterijen in hun bolides leeg raakten. Twaalf van de 24 coureurs wisten de finish niet te halen of werden gediskwalificeerd omdat ze te weinig energie over hadden.

De Vries had zich als derde gekwalificeerd, maar moest op de startopstelling vijf plaatsen naar achteren als straf voor het veroorzaken van een crash bij de vorige race in Rome. Zijn teamgenoot bij Mercedes, Stoffel Vandoorne, pakte poleposition, maar moest vanaf de laatste plaats starten vanwege een overtreding van het bandenreglement. Beide Mercedes-coureurs vochten zich uiteindelijk een weg naar voren en wisten wel voldoende energie over te houden in hun bolides, met de inhaalactie van De Vries in de slotronde als hoogtepunt. Het is, na de winst in de openingsrace van het seizoen in Saudi-Arabië, de tweede zege voor De Vries dit seizoen.