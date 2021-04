Vierde titel op rij voor volleybalsters Sliedrecht

Voor de vierde keer op rij hebben de volleybalsters van Sliedrecht Sport de Nederlandse titel veroverd. De ploeg van coach Vera Koenen was thuis met 3-0 (25-21, 25-21, 25-16) te sterk voor Apollo 8, dat in de vorige twee finalewedstrijden ook in drie sets was verslagen.

Apollo pakte begin deze maand met de nationale beker de eerste prijs in de clubhistorie, maar tegen Sliedrecht kwam de ploeg uit het Overijsselse Borne er niet aan te pas.

Alleen vroeg in de eerste twee sets stond Apollo heel even voor. In de derde leidde Sliedrecht voortdurend en op het derde matchpoint hielp Fleur Savelkoel haar club aan de zesde landstitel in de clubgeschiedenis.