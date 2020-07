Amerikanen en Britten beschuldigen Rusland van wapentest in de ruimte

Op de nieuwste James Bond-film is het nog even wachten, maar de plot van een film uit de actiereeks lijkt zich op dit moment in de werkelijkheid af te spelen. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten beschuldigen Rusland ervan een test te hebben uitgevoerd met een ruimtewapen dat satellieten kan vernietigen, melden Amerikaanse en Britse media.

Wat voor wapen dat is, is onduidelijk. Een scifi-achtige space laser lijkt het in ieder geval niet te zijn. De Britten spreken van een "projectiel met de eigenschappen van een wapen", de VS zegt in een verklaring dat Rusland "een nieuw object in een baan om de aarde heeft gebracht" en "vanuit de ruimte een niet-destructieve test met een anti-satellietwapen heeft uitgevoerd".

Met dat object is dus niks vernietigd. Maar dat het afkomstig was van satelliet COSMOS 2543 is wel reden tot zorg voor de Britten en Amerikanen. Die satelliet is volgens Rusland niet meer dan een inspectiesatelliet, en zou daarom helemaal geen objecten moeten kunnen afschieten.

Rusland spreekt tegen dat het om een wapen gaat. Het ministerie van Defensie in Moskou zei in een reactie dat een klein ruimtevoertuig "een nationale satelliet van dichtbij heeft onderzocht met speciale apparatuur".

Ruimteverdrag

De Britten en Amerikanen gebruikten minder omzichtige bewoordingen. De Russen bedreigen "het vreedzame gebruik van de ruimte", aldus de Britten. Zulke wapens kunnen ruimtepuin veroorzaken dat een gevaar vormt voor satellieten en andere ruimtesystemen waar we op aarde van afhankelijk zijn, stellen ze.

De VS noemen het "zorgwekkend en hypocriet" dat Rusland pleit tegen het militariseren van de ruimte, maar wel zelf een wapen test. In het Ruimteverdrag uit 1967 is afgesproken dat landen geen nucleaire- of massavernietigingswapens stationeren in de ruimte. Conventionele wapens, waaronder satellietwapens, zijn onder dat verdrag dus niet expliciet verboden.

