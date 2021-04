Mainz stelt titelfeest Bayern uit, dat wel Lewandowski weer ziet scoren

Bayern München heeft zaterdag de kans laten liggen Duits kampioen te worden. Het verloor bij FSV Mainz met 2-1. Kleine opsteker voor de Zuid-Duitsers was de terugkeer van Robert Lewandowski, die op de valreep zijn 36ste van het seizoen meepikte.

Als Leipzig zondag van Stuttgart verliest, is de 31ste landstitel voor Bayern alsnog een feit.

Bayern speelde slap en slikte voor rust slechts twee treffers. Jonathan Burkhardt schoot al binnen drie minuten uit de draai binnen en Robin Quaison kopte na een vrije trap raak namens het elftal van basisspeler Jeremiah St. Juste. De paal (twee keer) en keeper Manuel Neuer voorkwamen erger voor de bezoekers.

Mainz leidde in januari in München ook met 2-0, maar verloor met 5-2. Nu zat een ommekeer er nimmer in. Lewandowski, die vanwege een knieblessure zes duels niet gespeeld had, miste voor rust een enorme kans, maar redde uiteindelijk wel Bayerns eer na een fout van Alexander Hack.

Twee goals Haaland

Borussia Dortmund hield zicht op een Champions League-ticket. De nummer vijf van de Bundesliga won bij VfL Wolfsburg (2-0) en kwam tot op twee punten van de nummer drie.

Dortmund werd door Paulo Otávio snel in het zadel geholpen, want Erling Haaland profiteerde van diens beroerde terugspeelbal. Wolfsburg mocht vervolgens de bal hebben, maar kon zelden voor gevaar zorgen.

Jude Bellingham kreeg na een uur zijn tweede geel, maar met tien man counterde Dortmund naar 0-2. Haaland werd diep gestuurd en schoot binnen. Wout Weghorst kreeg één kans, maar schoot over. Daardoor blijft Dortmund het enige Bundesliga-team waartegen hij nog niet scoorde.