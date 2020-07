Trump annuleert Republikeinse conventie in Florida om coronabesmettingen

De evenementen die waren gepland voor de Republikeinse conventie in Florida, volgende maand, zijn afgeblazen. Aanleiding is het toenemend aantal coronabesmettingen in die staat, zegt president Trump. Hij is de kandidaat voor de Republikeinse Partij en wordt op de conventie officieel daarvoor aangewezen.

Dat ritueel zal zich nu afspelen in Charlotte in North Carolina, waar een klein aantal gedelegeerden bijeen zal komen om Trump op het schild te hijsen. Dat gebeurt in een bescheiden setting op 24 augustus. Het merendeel van de ruim 2500 gedelegeerden brengt online zijn stem uit. Waar Trump zijn traditionele aanvaardingstoespraak zal houden is nog onduidelijk; mogelijk doet hij dat ook online.

"De wereld is veranderd, en dat duurt nog wel even", zei Trump op een persconferentie. "Het is nu niet het moment voor een grote conventie. We willen geen risico nemen."

Grootse show

De partijconventies zijn in verkiezingsjaren in de VS gigantische evenementen met tienduizenden aanwezigen, waaronder veel pers, die dagenlang duren en waarvan de kandidaten altijd maximaal willen profiteren als het gaat om media-aandacht.

Voor de Republikeinen stond in Jacksonville een programma van vier dagen op stapel met allerlei ontvangsten en feesten. Er werden zo'n 10.000 mensen verwacht, een fractie van het aantal dat er normaal bij is. Trump had ingezet op een grootse show om de campagne voor zijn herverkiezing te omlijsten, maar dat gaat dus niet door.

De Democraten hebben tussen 17 en 20 augustus een eveneens sterk uitgeklede conventie in Milwaukee. Vrijwel alle programma-onderdelen zijn online. Hun kandidaat Joe Biden is wel van plan daar zijn aanvaardingstoespraak houden, maar of daar mensen bij zullen zijn is nog onduidelijk.