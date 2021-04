Volleyballers Dynamo dwingen tegen Lycurgus beslissend duel af in titelstrijd

De volleyballers van Dynamo hebben in de strijd om de Nederlandse titel een beslissend derde duel met Lycurgus afgedwongen. De ploeg uit Apeldoorn had woensdag nipt verloren, maar was in Groningen met 3-1 (25-21, 25-14, 21-25, 25-18) duidelijk de baas.

Twaalfvoudig kampioen Dynamo domineerde in de eerste twee sets. In de eerste set maakte Sjoerd Hoogendoorn het beslissende punt en in de tweede nam mede-international Jeroen Rauwerdink dat voor zijn rekening.

Lycurgus, dat drie keer de titel pakte, veerde daarna op en stond bijna de hele derde set op voorsprong, waarna Jerome Cross op het eerste setpoint toesloeg. Het bleek een korte opleving, want in de vierde set was Dynamo weer oppermachtig.