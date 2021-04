PSV-clubicoon Van der Kuijlen herdacht met uitvaart in Philips Stadion

In het Philips Stadion is zaterdag in klein gezelschap afscheid genomen van PSV-clubicoon Willy van der Kuijlen. De Eindhovense club zond de uitvaart van de maandag overleden Van der Kuijlen rechtstreeks uit via YouTube in verband met de coronamaatregelen.

In aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen werd stilgestaan bij de carrière en het leven van 'Mister PSV', die op 74-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van Alzheimer.

Er waren onder meer toespraken van oud-doelman Hans van Breukelen en voormalig PSV-manager Kees Ploegsma. "En dan roepen 35.000 man: Skiete Willy! Zo hard als je kan", zong oud-PSV'er en singer-songwriter Björn van der Doelen in een lied ter ere van het clubicoon.

Topscorer aller tijden

Helmonder Van der Kuijlen is met 311 doelpunten (308 voor PSV en 3 voor MVV) topscorer aller tijden in de Eredivisie.

Hij kwam tot liefst 528 competitiewedstrijden voor PSV waarvoor hij na zijn actieve loopbaan diverse functies vervulde. Bij het stadion staat al jaren een standbeeld van Van der Kuijlen.