Sterk PSV stelt kampioenschap Ajax uit • Sparta en PEC Zwolle boeken zeges

Cody Gakpo, een van de betere PSV'er op het veld, wordt door Malen weggestuurd en maakt het karwei daarna kundig af.

De goal gaat echter niet door omdat Gakpo net buitenspel stond.

Even later mist Zahavi een goede kans op de 2-0 door oog in oog met de doelman over te schieten.

Groningen leeft nog.

PSV-FC Groningen 1-0