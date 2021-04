PSV bijt zich stuk op stug Groningen • Sparta leidt na 'een lucky' van Duarte

Watford keert, na één seizoen in het Championship te hebben gespeeld, terug op het hoogste niveau in Engeland.

Met een 1-0 zege op Milwall dwongen The Hornets promotie af naar de Premier League. Met nog twee duels te gaan is Watford zeker van minimaal de tweede plaats in het Championship.

Koploper Norwich City, de club van doelman Tim Krul was vorige week al zeker van promotie.