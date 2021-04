Eén minuut stilte in eredivisie voor Van der Kuijlen • straks Heerenveen-PEC

Voorafgaand aan de acht eredivisiewedstrijden op zaterdag en zondag is er één minuut stilte ter nagedachtenis aan PSV-icoon Willy van der Kuijlen, die maandag overleed.

Aanvankelijk zou alleen bij PSV-FC Groningen van zaterdagavond worden stilgestaan bij het overlijden van Mister PSV. Vrijdag, bij Willem II-RKC Waalwijk (1-0), was er geen minuut stilte.

Van der Kuijlen scoorde tussen 1964 en 1982 maar liefst 311 keer in de eredivisie en is daarmee topscorer aller tijden op het hoogste niveau in Nederland. Hij speelde bovendien 22 interlands, waarin hij zeven keer scoorde.