College: KLM discrimineerde vrouw in vliegtuig

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat KLM vorig jaar een vrouw heeft gediscrimineerd. Het was de partner van SP-Kamerlid Ronald van Raak, die vorig jaar oktober de zaak aanhangig maakte.

Aanleiding was een incident in mei: de vrouw vloog met KLM van New York naar Amsterdam. Ze kreeg een stoel naast een joods-orthodoxe man, maar die wilde vanwege zijn geloof niet naast een vrouw zitten.

Hij reisde samen met andere joods-orthodoxe mannen, die ook allemaal niet naast haar zitten. "De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd", schreef Van Raak toen in een column op de SP-website.

Publiek belang

Het college zegt nu dat KLM in het vervolg degene moet aanspreken die discrimineert, en niet het slachtoffer. Ook had het personeel van de luchtvaartmaatschappij het onderscheid op basis van geslacht niet mogen maken.

"Het gaat hier om een publiek belang, dat elke vrouw erop moet kunnen rekenen dat zij niet wordt gediscrimineerd op een vlucht van KLM", zegt Van Raak tegen persbureau ANP.

Hij hoopt dat KLM zijn procedures aanpast. KLM schreef vorig jaar al op Twitter dat de crew probeert om zoiets aan boord op te lossen. "Daarbij worden afwegingen gemaakt. Zo ook in dit geval."