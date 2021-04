Hockeysters Den Bosch kloppen SCHC en achterhalen koploper Amsterdam

De hockeysters van Den Bosch zijn zaterdagmiddag in de hoofdklasse naast koploper Amsterdam gekomen. Bij SCHC, dat zich net als de Bossche en Amsterdamse vrouwen en HDM al voor de play-offs heeft geplaatst, werd met 3-2 gewonnen.

De thuisploeg kende een veelbelovend begin van de wedstrijd, maar tot een treffer leidde dat niet. Sterker, in de negende minuut opende Pleun van der Plas de score voor de gasten. Nog voor de pauze kwam SCHC langszij via Pien Dicke die door Ginella Zerbo in stelling was gebracht.

Caia van Maasakker voorkwam op de doellijn dat Frédérique Matla Den Bosch uit de enige strafcorner voor rust opnieuw op een voorsprong zette.

Den Bosch sterk na de pauze

Meteen na de pauze sloeg de Brabantse formatie alsnog toe. Lidewij Welten verlengde een pass tot bij Matla, die haar inzet dit keer niet geblokt zag worden. Ireen van den Assem verzilverde vervolgens een van de drie strafcorners die Den Bosch achter elkaar mocht nemen: 1-3.

Die klap kwam hard aan bij SCHC, dat twee minuten voor tijd via Zerbo nog wel dichterbij kwam, maar de punten aan Den Bosch moest laten.