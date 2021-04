Geen Pidcock, wél Pogacar en Hirschi in Luik-Bastenaken-Luik

Thomas Pidcock gaat zondag niet van start in de Ardenner klassieker Luik-Bastenaken-Luik. De Britse wielrenner kwam afgelopen woensdag in de Waalse Pijl ten val. En hoewel hij de finish nog als zesde bereikte, houdt de schade die hij onderweg opliep hem aan de kant.

Pidcock was een van smaakmakers dit voorjaar. De pas 21-jarige coureur van Ineos noteerde ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (derde) en de Strade Bianche (vijfde). Anderhalve week geleden won hij de Brabantse Pijl. En hij werd nipt tweede in de Amstel Gold Race achter Wout van Aert.

Pidcock zal volgende week in Zwitserland wel zijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen rijden.