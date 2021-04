EK en Spelen onzeker voor hockeyster De Waard: 'Ben over een grens gegaan'

Licht aan het einde van de tunnel, daar is hockeyster Xan de Waard naar op zoek. Door een vervelende blessure staat ze al zes weken langs de kant. Wanneer ze weer in actie kan komen, is lastig te zeggen. En dat met het Europees kampioenschap en de Olympische Spelen in aantocht. "Of ik mij zorgen maak? Ik wil er eigenlijk niet aan denken. Het wordt spannend..."

Sinds half maart kampt De Waard met ontstekingen aan pezen in de binnenkant van haar benen en vocht bij haar symfyse, ontstaan door overbelasting als gevolg van een druk programma. Uitgestelde wedstrijden moesten worden ingehaald door corona of de sneeuw. En met het Nederlands elftal speelde ze de Pro League.

"Ik ben veel naar de fysiotherapeut geweest en vaak ging het daarna ook wel weer. Maar nu ben ik over een grens gegaan", vertelt De Waard, terwijl haar ploeggenoten bij SCHC zich opmaken voor de topper in de hoofdklasse tegen Den Bosch.

Trage stappen vooruit

Aan de zijlijn van het veld is in haar stem de onzekerheid over de blessure en de revalidatie goed hoorbaar. "Ik kan niet zeggen wanneer ik terug ben. Dat is het nare van deze blessure, het is bijna per dag kijken hoe het gaat."