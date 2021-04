Tadic op drempel landstitel: 'Je kunt niet winnen als je op 99 procent speelt'

Maar wat graag zou Dusan Tadic morgenmiddag de kampioensschaal in zijn handen houden, door te winnen van AZ. Nota bene de wedstrijd waarbij voor het eerst sinds lange tijd weer supporters in de Johan Cruijff Arena aanwezig zijn. Maar als PSV vanavond tegen FC Groningen geen punten verspeeld, blijft de trofee op het bondskantoor in Zeist. "Ja, dat is jammer."

"Je weet dat Utrecht volle bak speelt. Complimenten voor hun, zij maakten het ons moeilijk", gaat de 32-jarige Serviër verder. "In de tweede helft lieten we meer zien en konden we de wedstrijd nog winnen ook. Maar dat moet je vanaf de eerste minuut laten zien. Dan is het normaal gesproken geen probleem."

Machine hapert na geweldige reeksen

Een wake-upcall, zo noemt Tadic het puntenverlies tegen Utrecht. De laatste weken is het Ajax-spel sowieso minder flitsend dan voorheen. In januari begon de ploeg aan een uitstekende reeks: na het gelijkspel tegen PSV (waarin Ajax een 0-2 achterstand terugbracht tot 2-2) boekten de Amsterdammers elf zeges op rij, in alle competities.

En na opnieuw een gelijkspel tegen PSV eind februari - Ajax kwam in de slotminuut langszij door een benutte strafschop van Tadic: 1-1 - werd er zeven keer op rij gewonnen. Aan die beide zegereeksen dankt Ajax de zeer riante, huidige voorsprong van twaalf punten.

Maar na de 2-1 overwinning bij sc Heerenveen begin april leek er wat zand in de motor te zijn gekomen. In de kwartfinales van de Europa League verloor Ajax van AS Roma, maar de teleurstelling daarover was er ook en vooral omdat het gevoel leefde dat er meer in had gezeten.

Tussendoor won Ajax bij RKC Waalwijk (1-0) en de bekerfinale van Vitesse (2-1), maar beide keren ging dat moeizaam. En afgelopen donderdag tegen Utrecht waren volgens trainer Erik ten Hag in het begin de organisatie en de instelling niet goed. "We klaagden. Dat moet niet. We moeten leveren."