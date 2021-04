Duitse turnsters in bodysuit: 'Sommige mensen kijken om andere reden naar turnen'

Is er een revolutie gaande in de turnwereld of gaat het om een noviteit die van voorbijgaande aard is? Hoe dan ook, een aantal Duitse turnsters heeft bij de EK in Basel een eerste stap gezet: geen hoog uitgesneden en weinig verhullende turnpakjes meer, maar een nauwsluitend pak dat het volledige lichaam bedekt, met pijpen tot aan de enkels.

"Turnen is een prachtige sport", legt de Duitse Elisabeth Seitz uit. "Maar er zijn ook mensen die om andere redenen kijken. Wij maken veel spagaatsprongen waarbij we onze benen spreiden en daar worden natuurlijk ook foto's van gemaakt. Maar wij hebben er geen controle over dat die op internet belanden. En veel turnsters voelen zich daar niet prettig bij."

Comfortabel voelen

Lieke Wevers, een van de Nederlandse troeven bij het titeltoernooi, snapt de bezwaren in het Duitse kamp tegen het traditionele turnpakje wel. "Ja, want er wordt best wel focus gelegd op je lichaam. Je moet je er wel comfortabel in voelen. Ik vind het heel sterk dat zij een statement willen maken. Maar ik denk wel dat het bij je moet passen of je dat wilt doen of niet. Ik heb er niet zo'n problemen mee."