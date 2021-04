Wrakstukken Indonesië gevonden, geen hoop op overlevenden

Bij Indonesië zijn wrakstukken gevonden die van de vermiste Indonesische onderzeeër komen. Dat heeft de legerleiding bekendgemaakt op een persconferentie waar de wrakstukken werden getoond.

Waarschijnlijk is de onderzeeboot vergaan en opengebroken. Er wordt nu vanuit gegaan dat de 53 opvarenden de ramp niet hebben overleefd. Desondanks gaat de zoekactie door.

De onderzeeër verdween woensdag ten noorden van het eiland Bali van de radar. Er werd meteen een grote zoekactie in gang gezet, waarbij schepen en helikopters zijn ingezet. Ook de Amerikaanse luchtmacht helpt zoeken, net als die van Maleisië en Singapore.

Zuurstof tot vandaag

In eerste instantie ging men ervan uit dat de boot alleen vermist werd. Wel werd de kans dat de bemanning het overleeft met de dag kleiner, want de onderzeeër heeft nog maar zuurstof tot vandaag.

Eerder werd gelekte olie gevonden op de plek waar de onderzeeër onder water was gegaan. Volgens de marine kan dat wijzen op schade aan de brandstoftank.

Waardoor de onderzeeër in problemen is geraakt, is nog een raadsel. De legerleider zei dat het onwaarschijnlijk is dat de duikboot door een explosie is vergaan. "Als er een explosie was geweest, had de sonar dat opgepikt."

Er wordt al dagen intensief gezocht naar de vermiste onderzeeër: