Wijndal rekent op plek in EK-selectie en droomt hardop van grote competities

Wijndal: 'Van mij mag er zoveel mogelijk druk op, daar word je beter van' - NOS

Owen Wijndal schiet in de lach als hij de vraag krijgt over een transfer komende zomer. Daarmee koopt hij voor zichzelf een paar seconden tijd, maar de linksback van AZ weet goed wat hij antwoorden wil. "Ja, ik denk wel dat ik klaar ben voor de stap." Wijndal is bezig aan een sterk seizoen. Hij is voor het tweede jaar op rij vaste waarde in de ploeg van Pascal Janssen, waar hij zich thuis voelt op de hele linkerflank. Want hij is meer dan alleen verdediger; hij speelt ook een belangrijke rol in het aanvalsspel van de Alkmaarders. Hij hoeft zelf in, bijvoorbeeld, een wedstrijd tegen Feyenoord niet alleen maar te jagen op Steven Berghuis. Het is ook geen vreemd beeld wanneer Berghuis alle zeilen bij moet zetten om de aanvallend ingestelde Wijndal af te stoppen.

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis in de achtervolging op Wijndal - ANP

Ook bondscoach Frank de Boer is doordrongen van de kwaliteiten van Wijndal. Vorig jaar oktober liet De Boer hem debuteren en sindsdien was er in de selectie van Oranje steevast plek voor de 21-jarige Noord-Hollander, die klaar is om zijn geboorteprovincie in de zomer te verlaten. "Maar hoe het loopt, weet je nooit. Ik focus me op de wedstrijden bij AZ en op het EK en dan zie ik wel hoe of wat." Naar het EK? 'Heb er vertrouwen in' Een garantie heeft hij niet, maar Wijndal gaat er stiekem wel vanuit dat hij erbij is als het Nederlands elftal komende zomer om de Europese titel speelt. "Ik heb er wel vertrouwen in." "Je bent altijd afhankelijk, maar als ik het goed blijf doen, heb ik er wel vertrouwen in dat ik erbij zit. Omdat ik er dit seizoen altijd bij heb gezeten en ik denk dat ik ook gewoon goede wedstrijden heb gespeeld."

Owen Wijndal in het Nederlands elftal - ANP

Bij AZ maakt Wijndal deel uit van de lichting die al enkele jaren wordt bewierookt. Guus Til was in 2019 de eerste generatiegenoot uit de jeugdopleiding die een grote transfer maakte en naast Wijndal wordt ook voor Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners een fraaie toekomst voorspeld. Maar waar het bij Stengs en Boadu dit seizoen wat minder vanzelf lijkt te gaan dan voorheen, blinkt Wijndal wel uit. "Hoe dat komt? Het begint op het trainingsveld. We hebben een goede groep, waardoor je met vertrouwen je eigen spel kan spelen. Dat is de basis voor zo'n seizoen." 'Er mag zo veel mogelijk druk op' Meedoen om de titel zat er niet in voor AZ, maar het kampioensfeest van Ajax uitstellen behoort nog wel tot de mogelijkheden. Als PSV zaterdagavond punten verspeelt tegen FC Groningen, kan Ajax zondag kampioen worden. Maar dan moet het wel zien af te rekenen met Wijndals AZ. "Van mij mag er zo veel mogelijk druk op", zegt hij zelfverzekerd. "Ik vind dat niet erg, dat is alleen maar lekker en je wordt er beter van."

Owen Wijndal - ANP

AZ is met PSV nog verwikkeld in de strijd om de tweede plaats. Met nog vijf duels te spelen is het puntenaantal van beide clubs gelijk, maar het doelsaldo is in het voordeel van de Eindhovenaren: 34 om 28. Dromen van Real Madrid Wijndal was voorafgaand aan de duels met PSV van mening dat AZ een betere ploeg geeft. "PSV heeft een hartstikke goeie selectie en dat hebben wij ook. Ik denk dat we hebben laten zien dat we beter zijn. Wat ik toen heb gezegd, daar sta ik nog steeds achter." En geldt dat ook voor Wijndals opmerking dat hij binnen nu en vijf jaar bij Real Madrid speelt? "Je weet nooit hoe het loopt, maar ik hoop zo hoog mogelijk te eindigen bij een Europese topclub. Daar zou Real Madrid bij passen." Een goed EK kan de kans op een stap naar La Liga, de Premier League of een andere topcompetitie vergroten. "Op dat podium wil je graag laten zien hoe goed je kan voetballen. Dat zal zeker helpen bij een vervolgstap."