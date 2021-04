Amsterdams protest tegen komst windmolens: 'Geen hinder, maar gezondheidsschade'

In het Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat Nederland vanaf 2030 meer duurzame energie op land moet opwekken. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan dat klimaatdoel, met zo'n zeventien nieuwe windmolens. De gemeente heeft al een paar plekken op het oog voor grote windmolens, zoals in het IJmeer en bij de Noorder IJplas.

Naar verwachting tientallen boten varen vandaag mee in een protest tegen de komst van zeventien windturbines in Amsterdam. De boottocht over het IJmeer en de Noorder IJplas richt zich tegen de plannen van de gemeente om een aantal zoekgebieden aan te wijzen waar windenergie gewonnen mag gaan worden.

IJburg-bewoner Sander Komijn doet mee aan het protest. "We wonen hier iets verder weg van Schiphol dan andere plekken in de stad, waardoor de windturbines extra hoog kunnen worden. Dan heb je het over windturbines van 200 meter hoog", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Die ga je zien, maar die ga je ook horen. Daar kunnen mensen echt last van krijgen. Dan is het geen hinder, maar gezondheidsschade."

Ook het effect op de natuur baart Komijn zorgen. "Dit is een belangrijk broedgebied voor vogels. Iets verderop ligt een beschermd Natura 2000-natuurgebied en die gebieden zijn die bepalend voor het instant houden van de soortendiversiteit. Daar maken we ons nu zorgen over."

Daarom moet er gekeken worden of de windturbines niet buiten de stadsgrenzen geplaatst kunnen worden, vindt Komijn. "Je kan ook kijken naar een betere combinatie van energie opwekken kijken, bijvoorbeeld meer zonne-energie."