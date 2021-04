Snelste renner op Côte de la Redoute kijkt Luik-Bastenaken-Luik op tv

"Iedereen kent natuurlijk dat duel tussen Michele Bartoli en Frank Vandenbroucke op de Côte de la Redoute. Zoals die twee toen naast elkaar omhoog sprintten, was echt niet normaal. Het is maar goed dat Strava toen nog niet bestond." De officieuze koning van de Redoute vertelt het grinnikend. Bij die legendarische editie van Luik-Bastenaken-Luik in 1999 zat hij nog in de buik van zijn moeder. Maar natuurlijk kent de 21-jarige Gijs Leemreize de beelden. "Vandenbroucke won. En Michael Boogerd was ook goed, toch?"

LBL 1999: het legendarische duel van Vandenbroucke en Bartoli op La Redoute - NOS

Niet Vandenbroucke of Bartoli, niet Boogerd, niet Valverde en ook niet Gilbert heeft het record voor de snelste beklimming van de gevreesde Redoute op zijn naam. De KOM (King of the Mountain) op wielerplatform Strava is Gijs Leemreize uit het Achterhoekse Ruurlo, al deelt hij die eer met de Belg Laurens Huys. Snode plannen In 2019 reed Leemreize nog gewoon bij zijn Aaltense wielerclub Sensa-Kanjers, toen hij voor het eerst de Cote de la Redoute beklom. "Als junior had ik al eens La Philippe Gilbert, een wedstrijd die ook over de Redoute ging, gereden. Ik had pech en heb die beklimming niet eens gehaald, nog voor de klim was ik al uitgevallen." "Maar toen ik met mijn vrienden voor het eerst naar boven reed, smaakte dat meteen naar meer. Eigenlijk besloten we toen al om de volgende keer de KOM aan te vallen."

En zo reed Leemreize in juni 2020 - toen de eerste golf coronabesmettingen was afgevlakt en je weer de grens over mocht - met snode plannen richting Remouchamps, het dorp dat bekendstaat om de druipsteengrotten en Philippe Gilbert. "In de auto naar de Ardennen zagen we opeens dat Gilbert zelf het record had gebroken. En flink ook. Gilbert is natuurlijk een legende in dit werk en heeft de Redoute misschien wel duizend keer opgereden. Ik dacht: nu wordt het wel lastig." 'Gesink heeft weleens bij ons opgepast' Maar ook Leemreize was inmiddels een andere renner geworden. Een paar maanden eerder was hij, vooral op basis van zijn getrapte wattages tijdens trainingen, opgenomen in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij had zelfs zijn debuut bij de profs al gemaakt, in de Ronde van de Provence.

Gijs Leemreize in het wiel van Chris Harper en naast Kasper Asgreen in de Ronde van de Provence 2019 - Getty Images

Daar reed hij onder de vleugels van een goede bekende: Robert Gesink. "De vrouw van Robert, Daisy, is mijn nicht", vertelt Leemreize. "Toen ik klein was, heeft Robert zelfs weleens opgepast bij ons, al weet ik daar eigenlijk niet veel meer van. Toen ik ouder was en op televisie naar de koers keek, lette ik natuurlijk extra op hem." Op de derde dag van de Ronde van de Provence reed Leemreize al de Mont Ventoux op. Hij werd 33ste op 4.43 minuten van winnaar Nairo Quintana. Gesink was ruim een minuut sneller en werd 18de. Met de 34-jarige Gesink deelt hij ook de voorliefde voor de Waalse klassiekers. Met name Luik-Bastenaken-Luik met die gevreesde Redoute. Gesinks kennismaking met La Redoute Een paar jaar geleden vertelde Gesink op Facebook nog het aandoenlijke verhaal over zijn eerste keer op de Redoute. "Ik was zo zenuwachtig dat ik mijn fietsschoenen vergat. En dus reed ik op mijn gympen op mijn klikpedalen naar boven. Aan mijn brede glimlach kun je zien of het gelukt is."

Later zou Gesink zijn eerste profzege boeken met een aanval op de Redoute in de Ronde van België. "Is dat zo, joh", reageert Leemreize verbaasd. "Dat wist ik helemaal niet van hem. Mooi wel." Ook Leemreize heeft een bijzonder verhaal over zijn eerste stappen in de wielersport. "Ik woonde vlakbij het dorpje Mariënvelde. Tijdens de Tour de France was er een wielerspel, de Tour de Mariënvelde, waarbij je prijzen kon winnen. Ik won een racefiets, zo'n Giant waar Gesink toen ook op reed. In het begin was hij nog veel te groot, maar op die fiets ben ik wel begonnen."

Terug naar de zomer van 2020 in het Waalse land. Als enige van zijn groep reed Leemreize in zijn Jumbo-Visma-kloffie naar de voet van de Redoute. Nog voor het viaduct onder de rijksweg begint het al omhoog te lopen. Daarna wordt het steeds steiler. "Het was ieder voor zich. Ik gaf echt volle bak, maar dacht dat het niet genoeg was om de tijd van Gilbert te kloppen. Maar eenmaal boven bleek ik toch twee seconden sneller."

2020: Leemreize gaat volle bak op de Redoute en onttroont koning Gilbert - NOS

In een tijd waarin alleen nog maar virtuele koersen werden gehouden, was het record van Leemreize meteen groot nieuws. En dat trok ook andere gegadigden. "Twee dagen later was ik mijn record alweer kwijt aan een andere jonge Nederlander (Matthijs Loman, red.). Dat was balen, ja." Niet veel later kreeg Leemreize een nieuwe kans. "We waren met de opleidingsploeg in Zuid-Limburg voor testen op de Camerig. Vanaf daar was het maar anderhalf uur rijden naar de Redoute. Dus ben ik de volgende dag met Olav Kooij, Rick Pluijmers en Owen Geleijn naar Remouchamps gereden. Zij hebben een soort lead-out voor me gedaan en het lukte!" Record dat wél blijft staan Behalve het record op de Redoute (4.09) heeft Leemreize nog een mijlpaal op zijn naam. En deze zal wél voor altijd in de boeken blijven. "Ik ben de eerste renner die gediskwalificeerd is, omdat ik een stukje op de buis van mijn fiets reed." Sinds 1 april is het verboden om op de buis van de fiets te dalen, net zoals het niet meer is toegestaan om de polsen op het stuur te laten bungelen. In de Brabantse Pijl ging het mis voor Leemreize. "Ik zat vlak voor zo'n kasseiklim achter een valpartij. Op die klim heb ik keihard afgezien om terug te komen, maar dat lukte net niet. En daarna kwamen we op zo'n brede weg naar beneden. Ik zag ze rijden en heb het gat dichtgereden door even op de buis te gaan zitten. Toen ik de juryauto zag, wist ik het meteen: 'shit'. Het zat nog zo in mijn systeem, ik was het gewoon vergeten."