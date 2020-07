Comeback Tyson officieel: 54-jarige bokslegende de ring in tegen Jones

De kogel is door de kerk, Mike Tyson maakt zijn rentree in de boksring. Niet meteen tegen Evander Holyfield, zoals de eerste geluiden deden vermoeden, maar tegen Roy Jones. Op 12 september staan Tyson en Jones tegenover elkaar in Los Angeles.

De 54-jarige Tyson en de 51-jarige Jones nemen het in een demonstratiepartij acht ronden tegen elkaar op. De ontmoeting volgt op maandenlange geruchten, aangewakkerd door video's van Tyson op social media waarin hij aantoonde de kunst nog lang niet verleerd te zijn.

Tyson geldt als een van de beste boksers aller tijden. In 1986 kroonde hij zich op 20-jarige leeftijd tot jongste wereldkampioen in het zwaargewicht aller tijden, had vervolgens de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist die ook nog te prolongeren.

Duistere kant

De Amerikaan heeft echter ook een duistere kant. In 1997 beet hij tijdens een gevecht met Evander Holyfield een stuk van diens oor af. Toen had hij er al een gevangenisstraf van bijna drie jaar opzitten voor de verkrachting van de 18-jarige Desiree Washington.