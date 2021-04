Belastingdienst populair als werkgever, ondanks toeslagenaffaire

Ondanks het negatieve nieuws rond de toeslagenaffaire is de Belastingdienst populair als werkgever. Er hebben vorig jaar bijna 50.000 mensen gesolliciteerd, een kwart meer dan in 2019. Ter vergelijking: in 2017 meldden zich nog zo'n 15.000 mensen bij de fiscus.

Volgens de Belastingdienst zit de aantrekkingskracht in onder meer de maatschappelijke relevantie van het werk en de inhoud van de functie. Verder speelt de "solide reputatie" van de dienst als werkgever mee.

Maar ook de toeslagenaffaire zou een reden zijn dat mensen er willen werken. "We zien ook dat sommige mensen juist vanwege de publiciteit extra gemotiveerd zijn om bij ons te gaan werken", zegt Monique van de Bospoort, hoofd Instroom bij de Belastingdienst. "Om zo bij te dragen aan het verbeteren van de Belastingdienst."

Meer mensen nodig

Van de Bospoort is blij met het aantal sollicitanten, maar ze zegt dat er in de toekomst meer mensen nodig zijn. Vooral voor functies waarvoor de expertise schaars is, zoals accountants, data-specialisten, ict'ers en "vanzelfsprekend" fiscalisten.

In 2020 zijn van de tienduizenden sollicitanten 2810 nieuwe medewerkers aangenomen, maar in 2021 moeten er dat ruim 2900 worden om alle taken uit te kunnen voeren. Daarom loopt er al een tijd een wervingscampagne.