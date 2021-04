Wat te doen met 50 miljoen euro? 'PSV moet eens op de koffie bij Marc Overmars'

Vreugde bij de spelers van PSV - ANP

PSV heeft de komende transferperiode 50 miljoen euro extra te besteden, zo maakte de club een week geleden bekend. Met een uitbreiding van het zogeheten partnerfonds en een nieuwe hypotheek op het stadion willen de Eindhovenaren slagvaardiger zijn op de transfermarkt. Maar wat kan PSV allemaal doen met 50 miljoen? Eén grote klapper aanschaffen, een blik jonge talenten, of toch investeren in de eigen jeugd? NOS-verslaggever Joep Schreuder en voormalig PSV-trainer Aad de Mos geven advies. Geen Pipo's Eén ding is volgens beide heren zeker: de nieuwe investeringsronde is een goed idee, ook in deze onzekere tijden. "Toon Gerbrands is natuurlijk niet gek, het zijn geen Pipo's bij PSV", aldus Schreuder. "Het is een bemoedigend initiatief om Ajax op een creatieve manier niet verder weg te laten lopen." "PSV is gedwongen om iets te doen, wil je dichter bij Ajax komen en niet worden ingehaald door AZ of Feyenoord", vult De Mos aan. "PSV zal kwaliteit moeten halen en de middelen moeten van bovenaf komen, van kapitaalkrachtige bedrijven uit de regio. Het is een goede deal, maar het echte kapitaal staat natuurlijk op het veld."

Vreugde bij Cody Gakpo en Noni Madueke - AFP

De Eindhovenaren hebben op de transfermarkt niet alleen een extra gevulde portemonnee, maar ook een doordacht plan nodig. "Je moet bijna allemaal bingo's hebben, want 50 miljoen is relatief nog een klein bedrag", zegt De Mos. "Dus geen types als Maxi Romero, Érick Gutiérrez of Timo Baumgartl. Die leveren niks op." Vooral achterin kan PSV wel wat impulsen gebruiken, meent de oud-trainer. "Qua goals en creativiteit zit het middenveld wel aardig in elkaar. Ik zou het geld uitgeven aan een centrale verdediger en een rechtsback, nu Denzel Dumfries waarschijnlijk vertrekt." Op de koffie met Overmars Schreuder stelt een wellicht ongebruikelijke stap voor: "Misschien moeten ze eens op de koffie gaan bij Marc Overmars, kijken hoe de directie van Ajax het heeft gedaan." "Daar zijn ze een tijd geleden een nieuwe weg ingeslagen, met hogere salarissen, met het halen van toppers als Dusan Tadic en Daley Blind, en vervolgens het gif van de Latijns-Amerikaanse spelers. Een mix van topspelers, gif en jonge talenten zorgen daar voor een titel met beleid." In het recente verleden had PSV succes met spelers als Andrés Guardado, Carlos Salcido en Héctor Moreno. "Maar waar zijn de Zuid-Amerikanen nu?", vraagt Schreuder zich af. "Types met een mentaliteit als Martínez of Álvarez kunnen ze goed gebruiken. PSV heeft een Guardado 2.0 nodig! Het zijn nu allemaal lieve leuke jongens op het middenveld."

Andrés Guardado en Héctor Moreno juichen na een goal van Moreno in een Champions League-duel met Manchester United in 2015 - ANP

Ook De Mos ziet wel wat in een dosis gif. "Met Mexicanen heeft PSV negen van de tien keer een gelukkige hand gehad. Met uitzondering van Gutiérrez, die zijn transfersom niet heeft waargemaakt. Maar ik weet niet hoe het netwerk van PSV in elkaar zit en of er nog een lijntje met Mexico is." Alle ballen op De Jong Op de schouders van technisch manager John de Jong ligt in ieder geval een zware verantwoordelijkheid. "Het worden roerige tijden, want je bent ook afhankelijk van wie er nog weggaan", aldus De Mos. Dumfries en Donyell Malen vertrekken naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen. "En of je Cody Gakpo, Mario Götze en Philipp Max kan behouden, is nog maar de vraag." Maar een vertrek van Dumfries en Malen betekent ook weer extra geld in het laatje, zegt Schreuder: "Dan worden die 50 miljoen misschien wel 80 of 90 miljoen euro. Ik zou zeggen: alle ballen op De Jong."

Mario Götze en John de Jong - ANP