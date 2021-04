Ministerie wil met artsen praten over kwetsbare wijken • Feestgangers Breda weggestuurd, 200 boetes

Een groep intensivisten van ziekenhuizen in Noord-Brabant heeft een brandbrief geschreven waarin ze stellen dat de grenzen zijn bereikt van de zorg op hun intensivecare-afdelingen. De brief is gericht aan het ministerie van VWS en de besturen van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en is gestuurd namens IC-teams van ziekenhuizen in Uden, Eindhoven, Tilburg, Breda, Boxmeer, Veldhoven, Helmond, Bergen op Zoom, Den Bosch en Weert (Limburg).

"De Nederlandse bevolking lijkt niet te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze IC-capaciteit bereikt wordt", staat in de brief. De ondertekenaars willen dat de overheid "zich samen met ons gaat voorbereiden op de scenario's die gaan ontstaan als we daadwerkelijk de zorg niet meer kunnen leveren."

Gisteren maakte de voorman van de intensivecare-vereniging Diederik Gommers zich al zorgen over de ziekenhuizen. Hij wil het kabinetsbesluit om komende week te versoepelen niet ter discussie stellen, maar hoopt wel "dat er ergens een rode stopknop zit en dat we die voor dinsdag nog kunnen gebruiken als het echt niet goed gaat".

Het kabinet kondigde afgelopen dinsdag aan dat de coronaregels vanaf woensdag voor een deel worden losgelaten. Die dag gaat de avondklok van tafel en mogen winkels weer zonder afspraak klanten ontvangen. Ook mogen de terrassen onder voorwaarden 's middags open en wordt het bezoekadvies verruimd.