Drukte in Breda, feestgangers weggestuurd • Honderden demonstranten in Rotterdam

Bondkanselier Angela Merkel heeft de Duitsers opgeroepen om de nieuwe, strengere coronaregels te accepteren. Dat deed ze in haar wekelijkse videoboodschap. Ze erkende dat de nieuwe beperkingen zwaar zijn, maar dat ze nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen gingen om middernacht in en gelden in gebieden waar in een week tijd meer dan honderd positieve tests per 100.000 inwoners worden vastgesteld.

Onder de maatregelen is een avondklok van 22.00 uur tot 05.00 uur. Ook zijn er contactbeperkingen en moeten niet-essentiële winkels dicht. Woensdag stemde de Bondsdag in met een wet die de landelijke regering in staat stelt om coronamaatregelen op te leggen in gebieden waar het virus snel om zich heen grijpt. De federale regering kan met deze 'noodremwet' ingrijpen buiten de deelstaten om, die tot nu toe vooral zelf hun coronabeleid konden bepalen.