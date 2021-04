'Bewoners achterstandswijken beter informeren over vaccins' • Opnieuw recordaantal besmettingen India

Bewoners van achterstandswijken durven zich meestal niet te laten vaccineren. Huisartsen, specialisten en hun belangenorganisaties willen dat er vaccinatiecampagnes komen die zijn gericht op mensen in achterstandswijken. Ze maken zich zorgen over de lage opkomst in die buurten.

Huisarts Sana merkt dat veel van zijn patiënten niet komen opdagen voor hun vaccinatieafspraak. De opkomst is tussen de 30 en 40 procent. Hij maakt zich daar grote zorgen over, omdat juist in de achterstandswijken de kans om ernstig ziek te worden groot is. Aandoeningen als suikerziekte, diabetes, longziektes en obesitas komen daar relatief veel voor.

Veranderingen in het vaccinatiebeleid, bijvoorbeeld rond de inzet van het AstraZeneca-vaccin, hebben volgens Sana geleid tot grote angst en twijfel. "Mensen krijgen bovendien eenzijdige informatie uit hun omgeving, waardoor ze gaan twijfelen en angstig worden. Ik probeer ze wel op andere gedachten te brengen, maar dat kost me drie kwartier per patiënt. Die tijd heb ik niet."

'Vaccinatiecampagne nodig voor kwetsbare wijken'