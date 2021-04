'AstraZeneca mogelijk al snel overbodig' • Adviesgroep: zwangeren veilig in te enten

Het inenten met het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen in de Verenigde Staten wordt hervat. Daartoe hebben de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten besloten na een positief advies van het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van RIVM.

De voordelen van het vaccin wegen op tegen de zeer zeldzame bijwerkingen, oordeelde het CDC-adviespanel. "De kans op zulke bijwerkingen is extreem klein. Kleiner dan veel van de risico's die we elke dag nemen", zegt panellid en gezondheidswetenschapper Berth Bell.

Het gebruik van het vaccin in de VS werd vorige week opgeschort nadat zes mensen na inenting te maken kregen met bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. In totaal hebben zo'n zeven miljoen Amerikanen het Janssen-vaccin ontvangen. De VS heeft zo'n 10 miljoen doses van het vaccin, dat deels in Leiden werd ontwikkeld, op voorraad.

