Dag na belofte over tegengaan ontbossing bezuinigt Bolsonaro kwart op milieubudget

Een dag na een opvallende toezegging om flink te investeren in het tegengaan van ontbossing, heeft de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro juist een forse bezuiniging aangekondigd. Het ministerie van Milieu en overheidsinstellingen die daar aan verbonden zijn moeten het dit jaar stellen met een budget dat een kwart kleiner is, blijkt uit cijfers die Bolsonaro's regering vrijdag heeft bekendgemaakt.

Tijdens de door Amerika georganiseerde klimaattop zegde Bolsonaro, die niet in klimaatverandering gelooft, gisteren nog toe dat de ontbossing van het Amazonegebied in 2030 beëindigd zou zijn. Daartoe zou het milieubudget verdubbeld worden, zo beloofde hij de Amerikaanse president Biden.

Volgens Congreslid Rodrigo Agostinho, die de commissie voor milieuzaken in het Braziliaanse parlement leidt, komt met de bezuiniging het werk van milieuorganisaties ernstig in gevaar. Er wordt al jarenlang door Bolsonaro beknibbeld op instanties die toezicht houden op het naleven van milieuregels.

Verschillende Braziliaanse instanties hechtten al weinig waarde aan de toezegging van Bolsonaro. Zij vrezen dat geld dat de VS aan Brazilië wil geven in de strijd tegen ontbossing in werkelijkheid gebruikt zal worden om landbouwbedrijven te ondersteunen. De organisaties riepen de Amerikaanse president Biden dan ook op geen financiële afspraken te maken met Bolsonaro.