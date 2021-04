Opnieuw is Boomgaardt de dupe: 'Had gehoopt op meer creativiteit hockeybond'

Dat nieuws zorgde voor enig chagrijn bij Tilburg-coach Ageeth Boomgaardt. "Dit is natuurlijk niet hoe je wil dat een competitie gespeeld en uiteindelijk ook beslist wordt. Daar heb ik het meeste moeite mee; dat het niet op het veld wordt uitgevochten, maar vanuit de reglementen", reageerde Boomgaardt in Langs de Lijn En Omstreken.

Voor de hockeybond is er geen discussie: de regels waren vooraf zo opgesteld. Maar daarin kan Boomgaardt zich toch niet helemaal vinden.

"Het is een hele lastige kwestie. Niemand wil de reglementen tussendoor veranderen, dan weet niemand waar hij aan toe is. Aan de andere kant mis je ook een bepaalde manier van meedenken met de verenigingen om iets op te lossen", aldus de oud-international.

"We spelen in de promotieklasse, die is opgericht door de hockeybond zelf. Met veel tromgeroffel is die drie jaar geleden ingevoerd, voor de doorstroming binnen de nationale topcompetitie en voor talentontwikkeling. En nu voor de tweede keer op rij wordt de competitie stilgelegd en promoveert er een team dat wordt aangewezen. Dat is meer waar de pijn zit. Je had misschien op iets meer creativiteit en innovatie gehoopt van de bond om dingen op te lossen."