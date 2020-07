Goal De Ligt baat Juventus niet, Udinese vergalt geplande kampioensavond

Matthijs de Ligt - AFP

Juventus is nog geen kampioen van de Italiaanse Serie A. De club uit Turijn had bij het Nederlands getinte Udinese een overwinning nodig, maar de thuisploeg ging in blessuretijd met de winst aan de haal: 2-1. De avond in Udine begon nog zo positief voor de ploeg van Matthijs de Ligt, die in de 42ste minuut met een fraai, diagonaal schot het Juve-feest leek in te luiden (0-1).

Matthijs de Ligt wordt gefeliciteerd door zijn Juve-ploeggenoten met de 0-1 tegen Udinese - AFP

Vervolgens leek alles en iedereen zich op te maken voor een galavoorstelling van Juventus. Nummer zestien Udinese, met onder anderen Hidde ter Avest, Marvin Zeegelaar, Bram Nuytinck en William Troost-Ekong in de basis, had heel andere plannen. De thuisploeg kwam in de 52ste minuut verrassend langszij dankzij Ilija Nestorovski, die na een afgemeten voorzet van Ken Sema hard binnen kopte (1-1). Vervolgens was Udinese even de betere ploeg, maar Juventus perste er nog een slotoffensief uit. De 'Oude Dame' kwam echter niet verder dan afstandsschoten van Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo.

De bovenste vier ploegen kwalificeren zich voor de Champions League - NOS

Iedereen leek zich in blessuretijd te verzoenen met een puntendeling, maar Seko Fofana besliste anders. De Udinese-middenvelder werd de diepte ingestuurd, speelde De Ligt uit gaf en ook doelman Wojciech Szczesny het nakijken. Komende zondag krijgt Juventus in de thuiswedstrijd tegen Sampdoria een nieuwe kans om de negende landstitel op rij te grijpen. De aftrap is om 21.45 uur. Lazio naar de Champions League Lazio, tot de noodgedwongen coronastop een voorname titelconcurrent van Juventus, stelde later op de avond een ticket voor de groepsfase van de Champions League nagenoeg veilig. De Romeinen wonnen in eigen huis met 2-1 van Cagliari en zijn daardoor niet meer te achterhalen door nummer vijf AS Roma.

Ciro Immobile gaat dankzij zijn doelpunt weer alleen aan kop van de topscorerslijst van de Serie A - ANP