Veel steun voor weggestuurde straatmuzikant Regilio (10)

De jonge straatmuzikant Regilio uit Enkhuizen, die vanwege een beperkt repertoire op zijn blokfluit naar huis werd gestuurd door boa's, krijgt veel steunbetuigingen. Omwonenden en winkeliers hadden zich beklaagd over de muziek van de 10-jarige Regilio omdat ze voortdurend hetzelfde deuntje hoorden.

De jongen heeft inmiddels een aanbieding gekregen om in een band te spelen, een man heeft hem aangeboden muziekles te geven en als kers op de taart werd Regilio gebeld door hiphopartiest Kraantje Pappie.

Vanochtend was Regilio telefonisch te gast in het ochtendprogramma van NPO 3FM, waar hij werd verrast door de hiphopartiest. "Toen ik met Kraantje Pappie op de radio was, zei hij dat hij mijn blokfluitlessen wil betalen," zegt Regilio opgewekt tegen NH Nieuws.

Eerder zaten lessen voor Regilio er niet in. Hij studeerde daarom zijn liedjes zelf in, maar dat duurt best wel lang, vindt hij. "Ik wilde al eerder op les, want dan leer je sneller." Nu kan hij door de lessen straks zijn repertoire uitbreiden. "Ik ben er heel blij mee. Mensen vinden het vervelend dat ik maar twee liedjes kan."

Kijk en luister hier naar Regilio met zijn blokfluit: