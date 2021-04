Arsenal beleeft dramatische avond met woedende fans en blunderende keeper

Arsenal heeft een pijnlijke avond beleefd. De Gunners verloren op eigen veld met 0-1 van Everton en zien de kans op Europees voetbal vervagen. Voor het duel was er al trammelant buiten het stadion.

Fans grepen het duel aan om buiten het stadion om het vertrek van eigenaar Stan Kroenke te eisen. De Amerikaan had Arsenal ingeschreven voor de omstreden Super League en dat wordt hem niet in dank afgenomen.

"We want Kroenke out", klonk het buiten het stadion. Ook clubicoon Ian Wright riep op social media om het vertrek van de clubeigenaar.