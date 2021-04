Nederlandse Kamerleden gefopt door gesprek met nepmedewerker Navalny

Nederlandse Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met een medewerker van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, zijn bedrogen. De man die ze woensdag spraken was een deepfake-imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider Leonid Volkov, bevestigt de Tweede Kamer na berichtgeving van De Volkskrant.

De vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken is verontwaardigd over het bedrog. De leden willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. Het is niet duidelijk wie er achter het bedrog zit, maar experts zeggen in de krant dat er lang aan gewerkt is, "misschien wel door statelijke actoren".

Deepfake-technologie maakt het mogelijk een gezicht in een video te vervangen voor een ander gezicht. Op die manier kun je iemand van alles laten zeggen wat diegene in werkelijkheid helemaal niet gezegd heeft.

De Volkskrant schrijft verder dat deze nep-Volkov in recent meer gesprekken heeft gevoerd in onder meer Estland, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. De voorzitter van de Britse buitenlandcommissie Tom Tugendhat houdt er rekening mee dat de Russische president Poetin achter de nep-Volkov zit. "Poetins Kremlin is zo bang voor Navalny dat ze nu nepvergaderingen organiseren om het Navalny-team in diskrediet te brengen."