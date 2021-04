Cambuur officieel kampioen eerste divisie, honderden supporters onthalen ploeg

Cambuur-aanvoerder Erik Schouten houdt de kampioensschaal omhoog - Pro Shots

SC Cambuur heeft na de promotie ook het kampioenschap in de eerste divisie veiliggesteld. De Friezen wonnen met 4-2 bij Jong AZ, terwijl nummer twee De Graafschap in eigen huis op de valreep met 2-2 gelijkspeelde tegen Almere City FC. Cambuur degradeerde in 2016 naar de eerste divisie en eindigde in de jaren daarna als derde, achtste en tiende. Vorig seizoen ging de club fier aan kop toen de competitie vanwege corona werd gestopt en er niet gepromoveerd kon worden. Gudde komt de schaal brengen Dat laatste werd Eric Gudde, de directeur betaald voetbal bij de KNVB, niet in dank afgenomen. Cambuur-trainer Henk de Jong had hem dan ook afgeraden om de kampioensschaal uit te reiken, maar Gudde was gewoon aanwezig in Alkmaar.

Dit seizoen nam Cambuur na de achtste speelronde de leiding en stond die, op één week (de elfde) na, niet meer af. Tegen Almere leidde Cambuur na 21 minuten al met 4-0 door goals van Peer Koopmeiners (eigen doelpunt), Robert Mühren (zijn 35ste van het seizoen), Issa Kallon en Erik Schouten. Door twee treffers van Yusuf Barasi na rust eindigde het duel in 2-4. Rond 02.15 uur 's nachts kwam de ploeg terug in Leeuwarden. Daar werden de spelers opgewacht door zo'n 250 supporters met vuurwerk, die de avondklok overtraden. Ook hielden ze geen anderhalve meter afstand. De politie greep niet in. Uniek record Eagles-doelman Gorter Giannis Botos bezorgde Go Ahead een 1-0 zege bij Jong FC Utrecht en daarmee klommen de Eagles naar de derde plaats. Voor doelman Jay Gorter was het een heuglijke avond. Hij werd de eerste doelman ooit die in het Nederlands betaald voetbal in één seizoen minimaal 24 keer zijn doel schoon heeft gehouden.

Vorige week evenaarde de 20-jarige keeper al het record van Tonny van Leeuwen, die namens GVAV in 1970/1971 23 keer de nul hield in de eerste divisie. De Graafschap ruikt promotie In de strijd om de tweede plaats, die evenals de eerste plaats goed is voor promotie naar de eredivisie, kon De Graafschap goede zaken doen door op de Vijverberg Almere City te verslaan en de concurrent zo op negen punten achterstand te zetten. De Graafschap begon ook goed. Na twee minuten joeg Elmo Lieftink de bal vanaf de rand van de zestien in de kruising.

Pal voor rust maakte Elias Sorensen gelijk en na een uur zette Thomas Verheydt Almere met een prachtige kopbal op voorsprong. Met een zege van Almere leek de strijd om promotie nog spannend te worden, maar in blessuretijd kopte Jesse Schuurman raak uit een scrimmage en werd het nog gelijk. Nederlaag NAC Breda Eerder op vrijdagavond verspeelde NAC Breda thuis kostbare punten tegen Excelsior: 1-2. Het was de zoveelste tegenvaller voor de Brabanders, die van hun vorige zes duels er ook maar twee hadden gewonnen. Nu kwam het slordig spelende NAC vlak voor rust nog wel op 1-0 (penalty Mounir El Allouchi). Na rust boog Reuven Niemeijer de achterstand om. Hij scoorde uit de rebound nadat Ahmad Mendes Moreira op de paal had gekopt en trof doel met een schuiver. Nummer zes NEC won door een goal van Edgar Barreto met 1-0 bij Jong Ajax.

