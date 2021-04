Cambuur officieel kampioen eerste divisie, Gudde meldt zich met de schaal

SC Cambuur heeft na de promotie ook het kampioenschap in de eerste divisie veiliggesteld. De Friezen wonnen met 4-2 bij Jong AZ, terwijl nummer twee De Graafschap in eigen huis op de valreep met 2-2 gelijkspeelde tegen Almere City FC.

Cambuur degradeerde in 2016 naar de eerste divisie en eindigde in de jaren daarna als derde, achtste en tiende. Vorig seizoen ging de club fier aan kop toen de competitie vanwege corona werd gestopt en er niet gepromoveerd kon worden.

Gudde komt de schaal brengen

Dat laatste werd Eric Gudde, de directeur betaald voetbal bij de KNVB, niet in dank afgenomen. Cambuur-trainer Henk de Jong had hem dan ook afgeraden om de kampioensschaal uit te reiken, maar Gudde was gewoon aanwezig in Alkmaar.