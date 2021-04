India-variant in België: 'Verplicht quarantaine als je mutant wil tegenhouden'

De reizigers die de Indiase variant naar België brachten, gingen wél in quarantaine. Het gaat om 43 Indiase studenten die in Leuven verpleegkunde zouden gaan studeren. Twintig van hen bleken besmet. "Ze zijn in India vertrokken met een negatief testresultaat", vertelt Katrien Staessens, van hun opleiding. "Toen ze in Parijs aankwamen zijn ze ook getest, allemaal negatief."

Opvallend is dat zeker acht van de studenten al gevaccineerd waren, sommigen met Pfizer en anderen met AstraZeneca. Van die acht zijn sommigen ook ziek geworden.

Wetenschappers vermoedden al dat de huidige coronavaccins minder goed werken tegen de Indiase variant. Van Ranst benadrukt wel dat bij de gevaccineerde studenten, de geadviseerde tijd tussen de twee prikken "niet altijd is gerespecteerd" en de bescherming dus niet optimaal was.

Honderdduizenden besmettingen in India

Hoe dan ook is het zeer waarschijnlijk dat de Indiase mutatie een stuk besmettelijker is dan de 'gewone' coronavariant. "Het is een van de redenen dat in India nu een enorme opleving van het virus is", zegt Van Ranst. "De variant heeft daar in mum van tijd de virusmarkt verovert. Dat wil je hier niet."

In India loopt de corona-epidemie volledig uit de hand. Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen is er alleen vandaag al 330 duizend. De ziekenhuizen kunnen het niet meer aan, patiënten delen noodgedwongen bedden en er is zuurstoftekort.

De Indiase tv-persoonlijkheid Barkha Dutt reist al maanden het land door, en ziet hoe de zorg kraakt aan alle kanten: