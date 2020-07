Van Vleuten soleert naar zege in 'mooie, maar hele zware koers'

Annemiek van Vleuten heeft de eerste vrouwenkoers sinds de uitbraak van de coronapandemie gewonnen.

De 37-jarige regerend wereldkampioene reed in de slotfase van de Emakumeen Nafarroako Klasikoa weg bij Anna van der Breggen en Mavi García en kwam na 118 kilometer solo over de finish.

Nadat het peloton op de eerste drie hellingen flink was uitgedund, ging García er op 20 kilometer van de finish alleen vandoor. Nog voor de top van de laatste helling werd de Spaanse achterhaald door het Nederlandse duo en met nog 4 km te gaan was Van Vleuten gevlogen.

'Mooie, maar hele zware koers'

"Een hele mooie koers, met een mooi koersverloop, in een hele mooie regio", jubelde Van Vleuten na afloop in Langs de Lijn En Omstreken.

De koers tussen Pamplona en Lekunberri telde vier beklimmingen en was vanwege de hitte extra zwaar. Slechts 35 rensters haalden de finish. "Oh echt? Het was echt een hele zware koers, met best wel wat hoogtemeters. Maar daarom wel mooi", aldus Van Vleuten.