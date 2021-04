President Biden kiest Europa als eerste buitenlandse reisdoel

President Joe Biden - AFP

De Amerikaanse president Joe Biden reist in juni naar Europa. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds hij in januari werd geïnaugureerd. Biden gaat op 11 juni eerst naar een G7-top in Engeland en vervolgt zijn reis naar Brussel, waar hij de leiders van de Europese Unie zal ontmoeten. Een dag later heeft hij een topontmoeting met de leiders van de NAVO-landen, onder wie de Turkse president Erdogan. Met die laatste heeft Biden vandaag gebeld. Officieel ging het over de intentie van beide landen om tot een constructieve bilaterale verhouding te komen, maar volgens bronnen die de inhoud van het gesprek kennen heeft Biden gezegd dat hij morgen de massamoord op de Armeniërs in 1915 als genocide zal bestempelen. Morgen is de jaarlijkse officiële herdenkingsdag van de moord op anderhalf miljoen Armeniërs ten tijde van het Ottomaanse Rijk, zoals Turkije in 1915 heette. Turkije vindt het onacceptabel dat die gebeurtenissen als genocide of volkerenmoord worden gezien.

Correspondent Mitra Nazar: "Turkije ontkent niet dat er honderdduizenden Armeniërs zijn omgekomen in 1915 en de jaren daarna in de nadagen van het Ottomaanse Rijk, voordat de Turkse staat werd gesticht. Maar Ankara houdt vol dat er geen sprake is geweest van een doelbewuste poging om de Armeense bevolking uit te roeien. De term genocide is echt taboe. Het land ziet het als een leugen, als een bewust verkeerde vertelling van de geschiedenis met als doel Turkije in een kwaad daglicht te zetten. In Turkse geschiedenisboeken wordt gerept over een oorlogssituatie waarin aan alle kanten veel slachtoffers zijn gevallen. En dat gezichtspunt wordt tot op de dag van vandaag breed gesteund in Turkije."