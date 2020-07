Geen straffen in zaak sushiketen Sumo: 'Integriteit proces in geding'

De rechtbank in Rotterdam legt geen straffen op in een grote fraudezaak rond de Chinees-Japanse restaurantketen Sumo. Volgens de rechter heeft het Openbaar Ministerie de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht door een journalist mee te laten kijken met het onderzoek.

In de zaak stonden vier mannen uit Rotterdam en Schiedam terecht. Volgens het OM hebben zij de Belastingdienst voor miljoenen euro's opgelicht door inkomsten van de restaurants te verzwijgen. De rechtbank oordeelt dat drie van de vier verdachten schuldig zijn aan belastingfraude.

Tijdens de rechtszaak bleek dat het OM en de FIOD samenwerkten met een documentairemaker. De bedoeling was om een tv-uitzending te maken over de fraude. De journalisten hadden inzage gekregen in de politieonderzoeken en de persoonlijke gegevens van de verdachten, schrijft Rijnmond. Daarmee is een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten, oordeelt de rechter.

Integriteit in het geding

"Het OM heeft geprobeerd het maken van de documentaire geheim te houden en daarmee heeft het geprobeerd om de verdediging te weerhouden van het voeren van een verweer", stelt de rechter. "Dan is de integriteit van het strafproces wel in het geding."

In de beslissing om geen straf op te leggen, neemt de rechtbank ook mee dat de belastingschuld en boetes inmiddels zijn afbetaald. Wel acht de rechtbank drie ondernemers schuldig aan resterende verdenkingen, onder meer voor deelname aan een criminele organisatie voor belastingfraude en witwassen van de niet-betaalde belasting.