Willem II bedankt publiek na winst op RKC: 'Gaf een boost, extra energie'

In Tilburg is er genoten van het publiek: 'Gaf energie, lekker als je thuis speelt' - NOS

"De samenwerking tussen publiek en ploeg was geweldig." Dat zei Willem II-trainer Zeljko Petrovic na de 1-0 zege op RKC Waalwijk in de degradatiederby in Tilburg. "Het publiek heeft geweldig geholpen."

Ook buitenspeler Ché Nunnely had genoten van de sfeer bij de eerste eredivisiewedstrijd met publiek in zeven maanden. "Het gaf ons een boost, we kregen er extra energie van", aldus Nunnely. "Zonder publiek is toch anders. Nu hoorden we niet alleen de trainer, maar was er ook sfeer. Dat hadden we gemist."