Vrouwen FC Twente en ADO beginnen play-offs om kampioenschap met gelijkspel

Ook vrijdagavond had Twente grote moeite met het elftal van Sjaak Polak. Na een half uur zette Liz Rijsbergen ADO op voorsprong met een hard, diagonaal schot na balverlies op het middenveld van Twente.

De ploeg uit Enschede wist echter het hele seizoen nog niet te winnen van ADO; een week geleden werd Twente in de halve finales van het bekertoernooi zelfs nog uitgeschakeld door de Haagse ploeg (3-2).

Op basis van de ranglijst begon Twente als favoriet aan het eerste duel van de play-offs: de ploeg sloot de reguliere competitie af als koploper, terwijl ADO zich als nummer vier van de ranglijst had geplaatst voor de kampioenspoule.

Tien minuten voor tijd was het toch raak voor de Tukkers. Marisa Olislagers tekende voor de gelijkmaker tegen haar oude club.

In de tweede helft kregen beide ploegen wat kansjes, maar echt zorgvuldig werd daar niet mee omgesprongen. Een voorzet van ADO raakte de paal, een kopbal van Twente uit een corner belandde op de lat.

Twente, PSV, Ajax en ADO strijden om kampioenschap

In de play-offs van de eredivisie strijden de vrouwen van FC Twente, PSV, Ajax en ADO Den Haag in zes speelronden om de landstitel. De punten die de clubs in de reguliere competitie hebben behaald, zijn gehalveerd en naar boven afgerond. Twente, Ajax en PSV zijn daardoor met zestien punten aan de play-offs begonnen, ADO stond voor de eerste wedstrijd op tien punten.

PSV en Ajax spelen zondag om 12.15 uur hun eerste wedstrijd in de play-offs.