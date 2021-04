1100 kilo cocaïne tussen de bananen in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam heeft de douane een partij cocaïne van 1100 kilo onderschept. Als de drugs op straat waren verkocht, hadden ze ruim 82 miljoen euro opgebracht.

De coke zat verstopt in een container met een lading bananen uit Ecuador. De container kwam gisteravond met een zeeschip aan via de haven van Antwerpen. Hij was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland.

De zaak wordt verder onderzocht door het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

In de Rotterdamse haven worden geregeld grote partijen drugs gevonden.