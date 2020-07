Cruijff en Ecuador alweer uit elkaar vanwege coronastop

Jordi Cruijff is alweer weg als bondscoach van Ecuador. Hij werd begin dit jaar aangesteld, maar is vanwege de coronapandemie geen dag in het land geweest en heeft geen enkele training geleid.

Cruijff zou vorige week eindelijk naar Ecuador gaan, maar vroeg bedenktijd. Dat was voor de Ecuadoriaanse bond reden Cruijff te vragen te vertrekken.

Ecuador deed in 2002, 2006 en 2014 mee aan het WK, maar wist zich niet voor het toernooi van 2018 te plaatsen. Cruijff was aangetrokken om de nationale ploeg naar het WK van 2022 te leiden.